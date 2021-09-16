Конкурс дизайнеров «Многоточие» состоится на Ямале

Выставка конкурсных работ дизайнеров Ямала «Многоточие» пройдет с 20 октября по 6 ноября на Ямале в окружном Доме ремесел. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Принять участие в конкурсе смогут дизайнеры и художники, студенты отделений дизайна и профессиональных образовательных организаций среднего и высшего образования. Заявку на конкурс можно отправить до 30 сентября.

«Это соревновательный проект нового формата в направлении „Дизайн“. Он нацелен открыть новые возможности для творчества, познакомить ямальцев с образцами дизайнерского творчества», — рассказали в окружном Доме ремесел.