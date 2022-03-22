Конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена» пройдет в Новом Уренгое

Конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена» состоится в Новом Уренгое. Открытие мероприятия пройдет 31 марта. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Конкурс проведут в детской школе искусств имени С. В. Рахманинова. В нем примут участие 103 коллектива из всех городов и районов автономного округа, в составе которых 350 детей и подростков.

Прослушивания состоятся 1 апреля, а свои призы победители получат уже на следующий день. В качестве жюри выступят деятели культуры России, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, артисты, ведущие солисты и преподаватели.