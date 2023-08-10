Интересное 10 августа 2023, 22:25 Конюшню XIX века обнаружили во время раскопок в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

Археологические раскопки возле отеля «Охтинская» рядом с рекой Невой полным ходом идут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Специалисты обнаружили фундамент каменной конюшни. Как предполагают исследователи, она может датироваться XIX веком. Также там нашли подковы, упряжки и другие вещи.

Реклама

В том числе археологи смогли выкопать вымощенные булыжником дороги.