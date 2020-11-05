Конфеты с изображением гениталий возмутили мать из Екатеринбурга. Ей ответили, что детей нужно учить анатомии

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на упаковку конфет с изображением гениталий радужного единорога. Она рассказала, что не может объяснить девятилетней дочери, что значат эти картинки. Администрация сети магазинов, где продаются конфеты, заявила, что еще никто ни разу не жаловался на эту продукцию.

«Это конфеты очень известной фирмы, можно вбить в интернете и все найти. Нет никаких ограничений. Продаются конфеты везде, никто никогда на них не обращал такого внимания. Они вкусные, с кислинкой. В наших магазинах стоят порядка 1500 рублей за килограмм. Кроме „Яиц единорога“, есть „Яйца быка“ и „Яйца верблюда“. У нас можно купить все, кроме „Яиц быка“. У конфет очень хорошая репутация», — пояснили «360» представители администрации сети магазинов, где продаются спорные сладости.

Жительница Екатеринбурга рассказала агентству ЕАН, что ее девятилетняя дочь принесла домой конфеты, на упаковке которых были изображены животные с гениталиями.

«Единорог к тому же весь какой-то радужный. Это для кого такие конфеты, намекают на что-то? Дочка спрашивает: „Что это?“. А мне неловко, не знаю, что ей и сказать», — поделилась женщина.

В комментариях к публикации пользователи ответили ей, что пора бы уже объяснить девятилетнему ребенку, как устроено тело человека.

«Вот таким мамашкам неловко объяснить девятилетнему ребенку репродуктивную систему, а потом подростковые беременности, аборты, суициды», — отметили в сети.

Конфеты и другие сладости попали в список самых затратных и бесполезных покупок россиян. Также деньги уходят на лишние подписки, кофе в стаканчиках и абонементы в фитнес-клубах.