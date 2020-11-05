Конфеты с изображением гениталий возмутили мать из Екатеринбурга. Ей ответили, что детей нужно учить анатомии
«Это конфеты очень известной фирмы, можно вбить в интернете и все найти. Нет никаких ограничений. Продаются конфеты везде, никто никогда на них не обращал такого внимания. Они вкусные, с кислинкой. В наших магазинах стоят порядка 1500 рублей за килограмм. Кроме „Яиц единорога“, есть „Яйца быка“ и „Яйца верблюда“. У нас можно купить все, кроме „Яиц быка“. У конфет очень хорошая репутация», — пояснили «360» представители администрации сети магазинов, где продаются спорные сладости.
Жительница Екатеринбурга рассказала агентству ЕАН, что ее девятилетняя дочь принесла домой конфеты, на упаковке которых были изображены животные с гениталиями.
«Единорог к тому же весь какой-то радужный. Это для кого такие конфеты, намекают на что-то? Дочка спрашивает: „Что это?“. А мне неловко, не знаю, что ей и сказать», — поделилась женщина.
В комментариях к публикации пользователи ответили ей, что пора бы уже объяснить девятилетнему ребенку, как устроено тело человека.
«Вот таким мамашкам неловко объяснить девятилетнему ребенку репродуктивную систему, а потом подростковые беременности, аборты, суициды», — отметили в сети.
Конфеты и другие сладости попали в список самых затратных и бесполезных покупок россиян. Также деньги уходят на лишние подписки, кофе в стаканчиках и абонементы в фитнес-клубах.