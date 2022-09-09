Конференция по сохранению малых исторических городов началась в Липецкой области | 360°

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Конференция по сохранению малых исторических городов началась в Липецкой области

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Всероссийская конференция по вопросам сохранения малых исторических городов началась в Ельце Липецкой области. Власти региона уже начали разработку проектов по реставрации исторических зданий. Об этом сообщил ОТР.

В мероприятии приняли участие архитекторы, краеведы и реставраторы из разных регионов России. Одной из главных тем обсуждения является финансирование ремонта. Власти региона рассчитывают на федеральную поддержку, а также средства представителей местного бизнеса. По предварительным данным, реконструкция Ельца потребует два миллиарда рублей.

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«Мы за последние два года серьезно работаем над нормативной базой. У каждого памятника должен быть предмет охраны и границы территории», — рассказал начальник управления по сохранению объектов культурного наследия Липецкой области Алексей Грушихин.

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