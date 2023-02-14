Интересное 14 февраля 2023, 22:54 Кондитеры из Мексики создали 100-метровую конфету в попытке побить рекорд Гиннесса

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Кондитеры из Мексики попытались побить рекорд Гиннесса, создав 100-метровую конфету. Превзойти предыдущее достижение им не удалось. Об этом сообщило РИА ФАН.

В качестве основы для сладости специалисты использовали местные конфеты Alegria. Их изготавливают из семян амаранта и меда. Кондитеры сделали около 3200 батончиков.

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Несмотря на то, что установить новый рекорд не удалось, участники перформанса не расстроились. Осуществить очередную попытку они решили в следующем году.

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