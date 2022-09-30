Композитор «Русалочки» Миранда высказался о новой Ариэль | 360°

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Композитор «Русалочки» Миранда высказался о новой Ариэль

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Темнокожая актриса Холли Бэйли является лучшей претенденткой на роль русалочки. Таким мнением поделился композитор фильма «Русалочка» Лин-Мануэль Миранда. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Variety.

«Я не собираюсь дарить ненавистникам пищу для дальнейшей критики, потому что знаю: этот фильм изменит жизни многих. Холли идеальна в роли Ариэль», — рассказал композитор.

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Он подчеркнул, что люди могут продолжать испытывать негативные эмоции в случае, если им не нравится актриса с темным цветом кожи. По ее словам, им необходимо подумать о том, с чем связана причина негатива.

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