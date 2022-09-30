Композитор «Русалочки» Миранда высказался о новой Ариэль | 360°

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Власть
30 сентября 2022, 15:42
Путин сравнил распространяемую в мире русофобию с расизмом
Власть
30 сентября 2022, 15:41
Путин: Запад делает все ради сохранения неоколониальной системы
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Мир
30 сентября 2022, 15:36
Пентагон открывает в Европе новый командный пункт. Американцы хотят возглавить штаб ВСУ
Важное
30 сентября 2022, 15:35
Жители Донбасса пронесли любовь к России через поколения — Путин
Важное
30 сентября 2022, 15:32
Путин заявил о готовности России начать переговоры с Украиной
Здоровье
30 сентября 2022, 15:31
Россиянам рассказали, какие лекарства должны храниться в аптечке осенью
Общество
30 сентября 2022, 15:30
Режим открытого неба введут в аэропорту Калининграда с 1 октября
Власть
30 сентября 2022, 15:30
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе
Важное
30 сентября 2022, 15:24
«Воля миллионов людей». Путин — о вхождении новых регионов в состав РФ