Композитор «Русалочки» Миранда высказался о новой Ариэль | 360°

Интересное 30 сентября 2022, 15:29 Поделиться Telegram

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Viber Композитор «Русалочки» Миранда высказался о новой Ариэль

Читать 360tv в

Темнокожая актриса Холли Бэйли является лучшей претенденткой на роль русалочки. Таким мнением поделился композитор фильма «Русалочка» Лин-Мануэль Миранда. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Variety.

«Я не собираюсь дарить ненавистникам пищу для дальнейшей критики, потому что знаю: этот фильм изменит жизни многих. Холли идеальна в роли Ариэль», — рассказал композитор.

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Он подчеркнул, что люди могут продолжать испытывать негативные эмоции в случае, если им не нравится актриса с темным цветом кожи. По ее словам, им необходимо подумать о том, с чем связана причина негатива.

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