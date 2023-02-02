Интересное 02 февраля 2023, 23:05 Комплексный центр появится в Петербурге на Пискаревском проспекте

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Комплексный центр откроют на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Площадь здания составит 3000 квадратных метров. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Комплекс будет обслуживать свыше 20 тысяч человек. Там построят отделение первичного приема граждан, дневного пребывания, а также социальной, психологической и социокультурной реабилитации.

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На данный момент специалисты проводят демонтаж помещений.