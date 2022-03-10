Комплекс на 800 коров открыли в Нижегородской области

Комплекс на 800 коров появился в Воротынском округе Нижегородской области. На строительство объекта из бюджета выделили около 70 миллионов рублей госсубсидий. Такой ифнормацией поделился глава региона Глеб Никитин. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Здание построили в рамках государственной программы «Развитие АПК Нижегородской области». Никитин подчеркнул, что на данные средства возвели 21 животноводческий объект. Также провели реконструкцию еще четырех комплексов.

«На их возведение аграрные предприятия направили два миллиарда рублей, из которых более 650 миллионов рублей было компенсировано им за счет средств областного бюджета», — заявил он.