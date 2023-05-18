Интересное 18 мая 2023, 17:55 Компания WB Games представила первый трейлер новой видеоигры Mortal Kombat 1

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Американская компания WB Games совместно с NetherRealm опубликовала первый трейлер новой части популярной видеоигры в жанре файтинг Mortal Kombat 1. Об этом сообщил RT со ссылкой на YouTube-канал франшизы.

Новая часть будет основывать на сюжете Mortal Kombat 11, в которой бог огня Лю Канг перезапустил вселенную. В игре также появятся известные персонажи Скорпион, Саб-Зиро, Кун Лао и Китана.

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Отмечается, что релиз видеоигры ожидается 19 сентября.