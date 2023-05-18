18 мая 2023, 17:55
Компания WB Games представила первый трейлер новой видеоигры Mortal Kombat 1
Американская компания WB Games совместно с NetherRealm опубликовала первый трейлер новой части популярной видеоигры в жанре файтинг Mortal Kombat 1. Об этом сообщил RT со ссылкой на YouTube-канал франшизы.
Новая часть будет основывать на сюжете Mortal Kombat 11, в которой бог огня Лю Канг перезапустил вселенную. В игре также появятся известные персонажи Скорпион, Саб-Зиро, Кун Лао и Китана.
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Отмечается, что релиз видеоигры ожидается 19 сентября.
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