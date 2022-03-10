Компания Square Enix рассказала о выходе тактической игры The DioField Chronicle

Компания Square Enix презентовала новую ролевую игру. Проект получил название The DioField Chronicle. Он должен выйти в конце 2022 года. Об этом сообщил «Ридус».

Фэнтезийная игра выполнена с помощью трехмерной графики. По геймплею она напоминает Tactics Ogre. Основным отличием является новая боевая система. В ней отсутствует тактическая сетка. Скорее всего действия в ней будут разворачиваться в режиме реального времени. Сюжет расскажет о трех королевствах, в которых разворачивается война.