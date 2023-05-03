Интересное 03 мая 2023, 13:36 Компания Sony выпустила трейлер киноадаптации гоночной игры Gran Turismo

Читать 360tv в

Японская компания Sony презентовала дебютный трейлер фильма Gran Turismo, который является адаптацией популярной на консоли PlayStation видеоигры. Об этом сообщил сайт «Ридус».

В основу фильма легли реальные события, которые рассказывают о жизненном пути профессионального автогонщика Янна Марденборо.

Реклама

Отмечается, что роли в кинокартине исполнили Дэвид Харбор, Орландо Блум и Арчи Мадекве, режиссером фильма стал Нил Бломкамп.