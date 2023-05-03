03 мая 2023, 13:36
Компания Sony выпустила трейлер киноадаптации гоночной игры Gran Turismo
Японская компания Sony презентовала дебютный трейлер фильма Gran Turismo, который является адаптацией популярной на консоли PlayStation видеоигры. Об этом сообщил сайт «Ридус».
В основу фильма легли реальные события, которые рассказывают о жизненном пути профессионального автогонщика Янна Марденборо.
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Отмечается, что роли в кинокартине исполнили Дэвид Харбор, Орландо Блум и Арчи Мадекве, режиссером фильма стал Нил Бломкамп.
Кино
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