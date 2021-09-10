Компания Sony выпустила первый трейлер новой God of War

Sony Interactive Entertainment совместно с разработчиками Santa Monica Studio выпустили полноценный трейлер новой части культовой игры God of War. Игра вышла под подзаголовком Ragnarok. Об этом сообщило РИА ФАН.

Показ трейлера состоялся в ходе презентации PlayStation Showcase 2021. Он длится около трех минут. В качестве главных героев выступили Кратос, у которого видны возрастные изменения, и его сын Атрей. Персонажам придется отправиться в новое приключение и побороться с монстрами.

Разработчики не рассказывают о подробностях будущей игры. Но имена главных антагонистов уже обнародовали. Ими станут бог Тор и богиня Фрея. Также в сюжете появится бог Один. В качестве игровых локаций можно будет увидеть Ванахейм, Свартальфахейм и Асгард. Информации о дате выхода игры не поступало. Скорее всего она выйдет до конца 2022 года на PS4 и PS5.