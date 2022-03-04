Компания Sony может презентовать PlayStation 5 Pro

Поклонники видеоигр предположили, что компания Sony готовится к презентации усовершенствованной версией консоли — PS5 Pro. Об этом написал портал TechRadar.

Японская компания отправила прототипы игровых консолей из своей штаб-квартиры в Лондоне в американский штат Вирджиния. Отгрузка состоялась еще в конце 2021 года, сообщила «Газета.ru».

Фанаты PlayStation считают, что это может быть PlayStation 5 Pro с модернизированным железом. Есть версия и о появлении нового шлема виртуальной реальности PSVR 2.