Компания LEGO выпустит набор по фильму «Один дома» по эскизу фаната

Самые удивительные наборы Lego последнего десятилетия были придуманы фанатами игры. На этой неделе датская компания представила свой самый большой набор из серии Lego Ideas. Это дом Кевина Маккаллистера из культовой комедии «Один дома». В коробке 3955 частей, которые позволят воссоздать моменты из фильма.

Как сообщило издание The Verge, Кевин сможет спуститься по лестнице на санях, приложить утюгом Марва, попасть по тросу в домик на дереве, уронить банку с краской и выпустить тарантула. Была даже воссоздана страшная печь с открывающимися челюстями из светящихся деталей.

Вся конструкция и игровое пространство находится в кукольном домике. Можно откинуть его крышу или поднять этажи.

В продажу набор поступит 1 ноября и будет стоить 250 долларов.

Источник: Instagram.

Идея домика принадлежит украинцу Алексею Сторожуку. Ему 28 лет, он родился в Виннице. Мужчина женат, работает удаленно в логистической компании и одновременно получает степень доктора медицины.

В сентябре этого года питерский художник Артем Бизяев создал новый набор Lego, который выглядит как складское помещение российской компании.