Датская компания LEGO выпустит конструктор, из которого можно собрать рояль. Уточняется, что набор входит в коллекцию продукции для взрослых.

Создатели рассказали, что на мини-инструменте можно играть, если подключить его к гаджету. В целом конструктор состоит из 3662 деталей. Пианино имеет 25 клавиш, на них будет удобно нажимать взрослому человеку. В комплекте с роялем есть стул с регулируемой высотой посадки, информирует сайт NEWS.ru.

Устройство работает со специально созданным приложением Powered Up. С помощью него можно следить за моторчиком на батарейках. Пользователь сможет выбрать самовоспроизведение либо открыть ноты и попробовать исполнить что-либо самостоятельно.

Стоимость игрушки составит приблизительно 350 долларов.