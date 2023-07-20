Интересное 20 июля 2023, 18:57 Компания из Воронежа начала поиски сотрудника-енота, который займется стиркой

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Компания из Воронежа начала поиски «спортивного и трезвого» енота для съемок рекламы моющих средств. От него требуется стирать и полоскать один раз в день за 50 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Объявление появилось на одной из досок объявлений в Интернете. Животное обязательно должно быть мужского пола. Однако кастрированный енот не подойдет, так как у него будет грустный взгляд. От енота требуется жизнерадостность, а также тихое поведение в перерыве между съемками.