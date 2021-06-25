Компания Inkle выпустит игру про Шотландское нагорье

Компания по разработке видеоигр Inkle, известная по играм 80 Days и Overboard анонсировала выпуск платформера под рабочим названием Highland Game. Об этом рассказал «Ридус» со ссылкой на PC-Gamer.

События в игре разворачиваются в Шотландском нагорье. Разработчики обещают, что графика передаст всю красоту этих мест. Но самой важной частью игрового процесса будет повествование.

«Игра не будет чрезмерно наказывать героя или заставлять его раз за разом повторять одно и тоже. Проект также не является абстрактным путешествием через сюрреалистический пейзаж, потому что мы этого не делаем. Мы делаем повествовательную игру», — пояснил разработчик.