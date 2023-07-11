11 июля 2023, 17:37
Компания Electronic Arts представила новую игру по фильму «Черная пантера»
Американская корпорация Electronic Arts, специализирующаяся на распространении и издании компьютерных игр, анонсировала игру по фильму «Черная пантера». Об этом сообщил сайт «Ридус».
В виртуальном пространстве игрок сможет воспользоваться большой свободой действий. Разрабатывать игру будут сотрудники, создавшие God of War и Call of Duty.
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Отмечается, что сейчас проект находится на ранней стадии разработки, сценаристом игры может стать Эван Нарцисс.
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