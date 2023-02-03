03 февраля 2023, 13:02
Компания Electronic Arts отменила разработку игры Titanfall Legends
Американская корпорация Electronic Arts, занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр, отменила разработку новой игры Titanfall Legends. Об этом сообщил сайт «Ридус».
Отмечается, что действие Titanfall Legends происходило в общей вселенной игр Apex Legends и Titanfall. Над новой игрой работала студия Respawn.
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Из-за отмененных проектов в корпорации Electronic Arts без работы остались 50 разработчиков, некоторых из них компания попыталась перевести на другие должности.
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