Компания Electronic Arts отказалась выпускать игру по фильмам о Гарри Поттере

Компания Electronic Arts планировала выпустить многопользовательскую сетевую игру по вселенной Гарри Поттера. Однако на днях руководство отказалось от этой идеи. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на сайт Original Gamer Life.

Бывший директор по маркетингу Кимберли Зальцер заявила, что подобная игра не сможет приносить прибыль на протяжении длительного времени. Она призналась также, что компания даже создала бета-версию проекта.

«Проект был убит, потому что EA претерпевала некоторые изменения в то время, и компания просто не была достаточно уверена, что игра будет жить дольше двух лет», — отметила она.