Интересное 06 сентября 2023, 17:24 Компания Blizzard запланировала многолетний контент для Diablo-4

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Американский разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard запланировал многолетний контент для игры в жанре action/RPG Diablo-4. Об этом сообщил «Ридус».

Компания планирует выпускать по одному дополнению каждый год включая ежеквартальные сезоны, которые должны обновлять геймплей при помощи новых заданий. Коллектив разработчиков уже прописал сюжетные линии на многие годы вперед.

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Отмечается, что четвертая игра должна исправить недоработки предыдущих версий.