Компания Audi примет участие в «Формуле 1»

Немецкая компания Audi решила участвовать в чемпионате «Формула 1». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Представители фирмы попробуют свои силы в «Королевских гонках». Участие компании начнется в сезоне 2026 года. В этот момент в силу должен вступить новый технический регламент. Состав команды планируют обнародовать в конце 2022 года.

«Я рад приветствовать Audi в „Формуле 1“… Это важный момент для нашего спорта. Это подчеркивает огромную силу нашей глобальной платформы, которая продолжает расти», — сказал генеральный директор гоночного чемпионата Стефано Доменикали.