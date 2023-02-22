Интересное 22 февраля 2023, 17:38 Компании Петербурга начали нанимать сотрудников на вечерние смены

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Спрос на сотрудников, готовых работать в вечернюю смену, увеличился в Санкт-Петербурге на 78% за последний год. Об этом сообщило «АБН» со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы «HeadHunter Северо-Запад».

В текущем году порядка 70 тысяч человек устроились на вечерние смены. Данный показатель выше прошлогоднего на 87%. На данный момент в городе каждая 10 вакансия рассчитана на вечернее время.

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Наибольшее количество подобных вакансий предлагают в сфере ритейла (27%), транспорта и логистики (11%), а также в IT-сфере (10%).

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