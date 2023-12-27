Интересное 27 декабря 2023, 14:06 Комментатор Пчелкин рассказал, что игроки скоро полюбят Counter-Strike 2

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Компьютерная игра Counter-Strike 2 вызывает много критики со стороны профессионального сообщества, однако ей просто нужно дать немного времени. Таким мнением поделился c RT комментатор Алексей Пчелкин.

По его словам, 10 лет назад версию Counter-Strike: Global Offensive тоже встретили без восторга. Однако со временем ее доработали, а пользователи очень полюбили. Такая же участь, вероятно, ждет и вторую часть.

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«Профессионалы замечают какие-то недостатки, стремятся до разработчиков донести то, что хотели бы изменить. <…> Поэтому я думаю, что у CS2 такая же участь, просто нужно немножечко времени», — заявил комментатор.

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