Комик Маркони поделился впечатлениями от работы ведущим на «Алых парусах»

Комик Владимир Маркони совместно с певицей Алсу стал ведущим «Алых парусов» в этом году. Мужчина рассказал о своих впечатлениях от праздника. Об этом сообщили «Невские новости».

Маркони рассказал, что после праздника приболел, однако это не испортило его впечатлений. По его словам, праздник получился великолепным. Больше всего ведущего восхитил задор выпускников.

«Столько молодецкого задора, веселья и реакции на шуточки очень воодушевляют. А после того, как выпускники танцевали под лучших актуальных артистов и мы делали перепевку со зрителями „Алых парусов“ — все 65 тысяч выпускников были приглашены солистами в Мариинский театр», — отметил комик.