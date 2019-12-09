«Колыбель звезд»: ученые опубликовали фото туманности RCW 36

Снимок удалось сделать благодаря VLT (Very Large Telescope — Очень Большой Телескоп, комплексоптических телескопов с наибольшей разрешающей способностью в мире — прим. ред.). по словам ученых, в туманности идет активный процесс образования новых звезд.

Источник фото: European Southern Observatory

RCW 36 входит в состав крупного звездообразующего кластера, так называемой «Молекулярной гряды». Плотные облачные зоны в ней полностью блокируют свет и выглядят на изображении как черные пятна и волокна.

«Эти облака — единственные места во всей Вселенной, где рождаются звезды. Сгустки молекулярного водорода и космической пыли схлопываются и собираются вместе, образуя светила, окруженные небольшими семействами планет, как в нашей собственной Солнечной системе», — сообщили в Европейской Южной обсерватории.