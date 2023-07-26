Интересное 26 июля 2023, 18:47 Кольцо рэпера Тупака продали на аукционе

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Золотое кольцо рэп-исполнителя Тупака Шакура продали на аукционе. Стоимость украшения составила один миллион 16 тысяч долларов. Об этом сообщило ИА НСН.

Торги проходили на базе аукционного дома Sotheby’s. Кольцо представляет из себя маленькую корону с рубинами и бриллиантами.

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Украшение создали в 1996 году по индивидуальному заказу исполнителя. Внутри кольца располагается надпись «Pac & Dada 1996». Она отсылает к помолвке рэпера с Кидадой Джонс.