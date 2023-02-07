Интересное 07 февраля 2023, 16:42 Колорист Третьякова: 50% успеха в окрашивании и качестве волос зависит от домашнего ухода

Читать 360tv в

Качество волос после сложного окрашивания на 50% зависит от домашнего ухода. Об этом РИА ФАН рассказала основатель школы колористики «Академия цвета», эксперт по блонду и сложным окрашиваниям Ирина Третьякова.

По ее словам, здоровые волосы — это не только работа парикмахера.

Реклама

«Сразу после окрашивания необходимо в течение двух недель использовать шампунь и кондиционер для окрашенных волос. Именно такие шампуни дают возможность продлить стойкость цвета после окрашивания», — добавила колорист.

Реклама

Обладательницам окрашенных волос Третьякова порекомендовала выбирать шампунь по типу кожи, а бальзам с кондиционером — по типу волос.