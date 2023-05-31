Интересное 31 мая 2023, 11:20 Колорист Лисина рассказала, какие прически не стоит делать на выпускной Колорист Лисина: букли, петельки и бантики из волос — все это сейчас ушло

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Максимально аккуратные или сложносочиненные прически давно вышли из моды. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила тренер-колорист международного уровня, основатель школы колористики «Игры разума» Татьяна Лисина.

Самый актуальный образ для выпускного на сегодня — это естественный и мягкие кудри.

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«Букли, петельки и бантики из волос — все это сейчас ушло. Сейчас в тренде максимально романтическая эстетика: как будто вы проснулись с естественными кудрями», — процитировал kp.ru эксперта.

Лисина указала, что романтика в прическах будет хорошо сочетаться как с нежным образом, таи и с косухами, берцами и так далее. Кроме того, колорист порекомендовала заменить высокие пучки, на низкие.