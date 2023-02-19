Интересное 19 февраля 2023, 01:48 Коллекционер разбил скульптуру за 42 тысячи долларов, перепутав ее с воздушным шаром Daily Mail: коллекционер случайно разбил скульптуру Кунса за 42 тысячи долларов

Читать 360tv в

Коллекционер случайно разбила скульптуру Кунса в виде воздушного шара в США. Ее стоимость составляет 42 тысячи долларов, сообщило Daily Mail.

Произведение известного художника Джеффа Кунса представили для посетителей на ярмарке Art Wynwood в Майами. Мастер выполнил скульптуру в виде сделанной из воздушного шара собаки.

Реклама

Одна из коллекционеров решила проверить, действительно ли работа Кунса соответствует названию. Женщина стукнула по ней, после чего та рухнула на пол.

Реклама

Произошедшее сразу же привлекло внимание других посетителей, в итоге, у стенда с собакой собралась толпа. А один из посетителей даже предложил купить осколки фарфоровой собачки.

Джефф Кунс прославился своими изображениями предметов повседневного обихода. Одной из его самых дорогих работ является скульптура «Кролик», ее продали за 91,1 миллиона долларов.

Индийский художник Сударсан Паттнаик создал фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров. Необычную инсталляцию из 1,5 тонны овощей он возвел на пляже в районе города Гопалпур.