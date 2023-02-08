Интересное 08 февраля 2023, 10:22 Коллектор Мехтиев прокомментировал ужесточение наказания за коллекторную деятельность

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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за коллекторную деятельность. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев прокомментировал возможное введение подобного закона. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, жалобы на коллекторов имеют под собой реальное обоснование лишь в 0,1% случаев. Мехтиева удивил тот факт, что представители «Единой России» называют рассмотрение подобного закона «вопросом национальной безопасности».

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«Чтобы обеспечить хотя бы на том же самом уровне взыскание, без коллекторов, без банкиров, к 79 миллиардам бюджетных средств, которые потрачены на судебные приставы, нужно добавить еще около 40 миллиардов ежегодно», — заявил он.

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