Колин Фаррелл снимется в спин-оффе «Бэтмена»

Актер Колин Фаррелл исполнит главную роль в спин-оффе «Бэтмена». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Variety.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Мужчина в нем исполнит роль Освальда Честерфилда Кобблпота — одного из врагов Бэтмена Пингвина, обладателя цилиндра и оружия в виде зонтов.

Аналогичную роль актер исполняет в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен». Его коллегой по картине является Роберт Паттинсон, который исполняет главную роль. Картина должна выйти в марте 2022 года.

Сериал же будет посвящен истории Пингвина, а также тому, как он заработал авторитет в криминальном мире. Информации о дате премьеры пока не поступало.

Ранее на презентации DC FanDome 2021 представили трейлер фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза. В трейлере создатели показали Женщину-кошку и Пингвина. Также в трейлере зритель может увидеть в действии бэтмобиль, и пуленепробиваемость костюма самого Бэтмена. В российский прокат картина выйдет 3 марта 2022 года.