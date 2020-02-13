13 февраля 2020, 17:00
Колин Фаррелл рассказал, что его персонаж в новом фильме Гая Ричи страдает из-за утечки видео в интернет
Актер Колин Фаррелл рассказал о новом фильме Гая Ричи «Джентельмены» и о своем персонаже. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
Актер рассказал, что его персонажа-тренера страдает из-за своих подопечных, которые совершают преступление и заливают видео на YouTube. «Это, мягко говоря, не очень умно, и моему персонажу приходится за них отдуваться. И таким образом, он оказывается вовлечен в гнусные делишки», — пояснил он.
Также Фаррелл добавил, что в новом фильме «диалоги, лексикон и речь героев очень близки к реальности».