Колин Фаррелл рассказал, что его персонаж в новом фильме Гая Ричи страдает из-за утечки видео в интернет

Актер рассказал, что его персонажа-тренера страдает из-за своих подопечных, которые совершают преступление и заливают видео на YouTube. «Это, мягко говоря, не очень умно, и моему персонажу приходится за них отдуваться. И таким образом, он оказывается вовлечен в гнусные делишки», — пояснил он.

Также Фаррелл добавил, что в новом фильме «диалоги, лексикон и речь героев очень близки к реальности».