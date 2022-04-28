Количество желающих работать в скорой помощи выросло в Петербурге

Многие молодые люди из Санкт-Петербурга стремятся стать фельдшерами — врачами скорой помощи. При этом поступить в колледж, чтобы освоить такую профессию непросто. В Медицинском колледже № 1средний балл для поступления составляет 5,0. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Подготовка фельдшеров и медсестер сегодня и десять лет назад — день и ночь. Медицина развивается очень быстро, постоянно появляются новые подходы, технологии — много чего фельдшер должен уметь делать. Конкурс бешеный — 26 человек на место на фельдшера, десять человек — на сестринское дело. Ребята очень сильные, мотивированные, учатся блестяще», — рассказала директор учебного заведения Ирина Бубликова.

Она сообщила, что большая часть выпускников устраивается работать именно на Городскую станцию скорой помощи, а не в частные клиники. По ее словам, люди поняли ценность профессии медика. Сейчас многие начали понимать, что врачи являются спасителями человеческих жизней.