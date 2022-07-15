Количество участковых педиатров и терапевтов выросло в клиниках Петербурга

В Санкт-Петербурге значительно выросло количество участковых педиатров и терапевтов. Ставки таких сотрудников заполнены на 90,6% и 82,3% соответственно. Такой информацией поделился заместитель председателя Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

По мнению эксперта, на прирост количества сотрудников сказалось появление в медицинских заведениях нового и качественного оборудования. Оснащение клиник техникой произошло в рамках программы модернизации амбулаторно-поликлинического звена.]

«Дефицит участковых врачей ежегодно сокращается, интерес молодых врачей к современным цифровизированным поликлиникам с автоматизированными рабочими местами врачей также возрастает», — отметил эксперт.