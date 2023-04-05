Интересное 05 апреля 2023, 14:05 Количество особей дальневосточных леопардов выросло в России

Читать 360tv в

В России возросло количество особей дальневосточных леопардов. Об этом сообщил ОТР со ссылкой на данные приморского национального парка «Земля леопарда».

Теперь в регионе проживают 125 животных. Среди них — 49 самцов и 65 самок. У 11 леопардов пока не удалось определить пол. Кроме того, в парке проживают 13 детенышей.

Реклама

Специалисты связывают увеличение популяции с тем, что животные смогли осваивать новые земли.

Ученые стремятся к возвращению леопардов в их исторический ареал обитания.