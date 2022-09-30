Россиян предупредили, что количество мошенников на рынке недвижимости может возрасти | 360°

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Важное
30 сентября 2022, 17:29
Минфин США объявил о новом пакете санкций в отношении России
Важное
30 сентября 2022, 17:25
Зеленский отказался от переговоров с Владимиром Путиным
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Подмосковье
30 сентября 2022, 17:24
Комитет по ценам и тарифам Подмосковья не выявил превышений в росте платы за ЖКУ
Подмосковье
30 сентября 2022, 17:18
Подготовку к школе начнут проводить в 293 детских садах Подмосковья
Подмосковье
30 сентября 2022, 17:12
Глава Павловского Посада ответил на вопросы школьников
Важное
30 сентября 2022, 17:08
Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Мир
30 сентября 2022, 17:06
Путин напомнил о неоднократном применении США ядерного оружия
Подмосковье
30 сентября 2022, 17:06
Виртуальный консультант начал работать на сайте ЦППК
Подмосковье
30 сентября 2022, 16:53
Лидеры «Российского движения школьников» встретились на слете в Ногинске