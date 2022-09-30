Россиян предупредили, что количество мошенников на рынке недвижимости может возрасти | 360°

Интересное 30 сентября 2022, 17:11 Поделиться Telegram

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Viber Россиян предупредили, что количество мошенников на рынке недвижимости может возрасти

Читать 360tv в

Из-за ситуации в мире рынок недвижимости остается довольно подвижным. Количество мошенников в данной сфере может увеличиться. Такой информацией поделился эксперт по недвижимости Сергей Зайцев. Об этом сообщили «Известия».

Специалист подчеркнул, что мошенники могут предлагать квартиры со значительной скидкой. Злоумышленники просят прислать сумму для бронирования, а после перестают выходить на связь.

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По словам эксперта, не стоит доверять слишком щедрым предложениям, передали «Дни.ру».

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