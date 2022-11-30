Интересное 30 ноября 2022, 18:35 Количество квартир для сдачи в аренду увеличилось в Москве

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Количество квартир, которые сдают в аренду, увеличилось в Москве на 24% за последние полтора месяца. При этом спрос упал на 20%. Найти недорогое жилье можно даже в самом центре города. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «Инком».

Например, однокомнатную квартиру в Тверском районе можно снять за 36 тысяч рублей в месяц. При этом дом располагается всего в пяти минутах от метро «Новослободская».

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За 40 тысяч рублей арендодатель предлагает «однушку» в сталинском пятиэтажном доме в Замоскворечье. Жилье в новом доме обойдется в 43 тысячи рублей.

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