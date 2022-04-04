Количество квартир для аренды увеличилось в Москве

Условия на рынке недвижимости в Москве изменились из-за влияния внешних факторов. Об этом сообщила Lenta.ru.

Число доступных для семей с детьми арендных квартир в Москве увеличилось до 76%. Их количество выросло на 11 тысяч. Подобные изменения произошли в период с 20 февраля по 20 марта 2022 года.

Агент по недвижимости Ярослав Кобаладзе рассказал, что на данный момент в Москве для аренды доступны примерно 26,9 тысячи квартир. Из-за повышенной конкуренции собственники начали сдавать квартиры тем, кому не хотели раньше, передали «Дни.ру».