Количество аварий с пьяными водителями в России уменьшилось на 23,4%

В России снизилось число ДТП с участием пьяных Водителей. За пять месяцев 2023 года в стране зафиксировали 2,9 тысячи таких аварий, что ниже на 23,4% показателей прошлого года. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.