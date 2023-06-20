20 июня 2023, 14:13
Количество аварий с пьяными водителями в России уменьшилось на 23,4%
В России снизилось число ДТП с участием пьяных Водителей. За пять месяцев 2023 года в стране зафиксировали 2,9 тысячи таких аварий, что ниже на 23,4% показателей прошлого года. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.
Кроме того, упало и количество летальных исходов в подобных авариях. Число погибших в пьяных ДТП упало на 40%, пострадавших — на 18,8%.
ДТП
Реклама
Реклама