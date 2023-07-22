Интересное 22 июля 2023, 02:34 «Кокаиновых» акул обнаружили у берегов США NYP: ученые нашли у берегов Флориды акул с зависимостью от контрабандного кокаина Unsplash

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Рыбаки побережья Флориды обратили внимание на странное поведение акул, которые, как выяснилось, стали питаться кокаином. Об этом сообщила The New York Post.

Изначально местным жителям бросились в глаза нехарактерные повадки хищников. Так, некоторые особи часто подплывали к людям. А еще была замечена песчаная акула, которая долго кружила вокруг несуществующего объекта.

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Тогда территорию морского берега принялись изучать биолог Том Херд и эколог Трейси Фанара. Они пришли к выводу, что причина странного поведения акул заключается в контрабандистах, которые выбрасывали пакеты с кокаином за борт, если замечали пограничный патруль.

Позже наркотик попадал в организмы морских обитателей. Эксперты также указали на интересные особенности акул побережья. Так, когда люди кидали в воду напоминающие груз с кокаином пакеты. Рыбы резко бросались к ним.

Ранее сообщалось, что акулы-людоеды начали миграцию на север, поэтому в будущем их можно будет встретить в водах Великобритании. По словам ученых, летом особи отправятся к берегам Ирландии.