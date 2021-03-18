Кофейная гуща выгонит из дома муравьев

Кофейная гуща приносит пользу в хозяйстве. Каким образом, написал сайт «Утро.ру».

Кофейный жмых пригодится для подкормки растений. Если почва в огороде глинистая, стоит добавить в нее остатки этого напитка. В результате земля станет более рыхлой и плодородной. Также жмых отгоняет насекомых и некоторых вредителей благодаря своему резкому запаху.

Такая подкормка подойдет для огурцов, картофеля, перца, роз, фикусов.

Кроме того, кофейная гуща — натуральный ароматизатор. Несколько кофейных зерен нужно расколоть, завернуть их в марлю или другую ткань. Ароматизатор устранит неприятные запахи в квартире или ином помещении.

Помимо этого, жмых можно использоваться в качестве средства для мытья посуды. Он устранит засохшие остатки пищи. А еще кофе поможет избавиться от чайного налета на кружках.

Кофейная гуща используется и как препарат против муравьев. Для этого насыпьте средство в тех местах, где бегали насекомые. Спустя некоторое время они исчезнут.