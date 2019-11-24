Кодзима сделал самый бюджетный косплей на героя Death Stranding

Японский геймдизайнер и продюсер разработки компьютерных игр Хидэо Кодзима представил самый бюджетный косплей. Для создания образа ему понадобились только сумка и своя же рука. Видео он выложил в Twitter.

Кодзима сделал косплей на главного героя компьютерной игры Death Stranding Сэма Бриджеса. Для воссоздания образа ему потребовалась желтая сумка и своя же рука. Сумкой он заменил ББ (Бридж-Бэби) — ребенка в капсуле. А рукой Кодзима изобразил сканер Odradek. С помощью этого устройства в игре можно находить враждебных существ и изучать местность.

Также геймдизайнер надел темную куртку с воротником.

Сейчас известный геймдизайнер прибыл в Тайвань для рекламы игры.

Косплей недорого. Фанаты Death Stranding собирают героя игры из подручных средств Подробнее

Death Stranding — компьютерная игра в жанре action от студии Kojima Productions. Она вышла 8 ноября на PlayStation 4, а релиз на ПК запланирован на лето 2020 года. Оформить предзаказ уже можно в Epic Games Store и Steam.

Death Stranding — первая игра Кодзимы после ухода из компании-разработчика видеоигр Konami. Она получила высокие оценки от критиков (83/100 на Metacritic) и смешанные отзывы от игроков (5.6/10 на Metacritic).