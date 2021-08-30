Кодзима назвал гения среди российских режиссеров

Геймдизайнер, сценарист и продюсер Хидэо Кодзима рассказал, кого считает гением среди российских режиссеров. По его словам, таковым является режиссер и музыкант Илья Найшуллер. Об этом написала «Газета.ru».

В своем аккаунте в Twitter Кодзима посвятил режиссеру сразу два поста — на японском и английском языках. Он подтвердил, что в видеоигре «Death Stranding Director’s Cut» будет звучать песня «Alone» российской группы Biting Elbows, в которой выступает Найшуллер.

«Илья Найшуллер — многообещающий российский кинорежиссер, снявший фильмы „Хардкор“ и „Никто“. Он — гений музыки и видео XXI века», — сообщил геймдизайнер.

Найшуллер сделал репост этой записи к себе на страницу и написал, что гордится причастностью Biting Elbows к «Death Stranding Director’s Cut». Игра в режиссерской версии выйдет уже 24 сентября.