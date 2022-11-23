23 ноября 2022, 20:56
Кочевников Ямала решили доставлять домой на вертолетах
Тундровиков с Ямала будут доставлять на вертолетах из города в места кочевий и обратно. Об этом заявил председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, сообщил «Ямал-Медиа».
Рейсы будут осуществлять по государственным контрактам. Доставлять будут кочевников, которым необходимо отправиться в город по вопросам учебы, в больницу или для получения социальных услуг.
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Воспользоваться услугами вертолетов можно будет и для того, чтобы вернуться в стойбище.
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