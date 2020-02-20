Клоун из «Оно» появился на детской площадке в Сарове

Художник Александр Савский рассказал, что на создание именно такого снеговика его вдохновили мягкие игрушки, которыми местные пенсионерки украсили двор.

Снеговик-Пеннивайз стал работой художника для конкурса «100к за снеговика» YouTube-канала SlivkiShow. Он претендует на звание «Самого креативного снеговика».

«Бабушки у нас во дворе устроили настоящее кладбище мягких игрушек. Ощущения от такого дизайна очень противоречивые. Почему-то мне вспомнился Пеннивайз из фильма „Оно“, когда он из канализации говорит „Чувствуешь, цирком пахнет?“, я думаю, что запах этого цирка такой же, как от гнилых игрушек. Он такой же „милый“ клоун. И я решил воплотить свою ассоциацию в жизнь», — поделился Савский.