20 февраля 2020, 14:56
Клоун из «Оно» появился на детской площадке в Сарове
Житель Сарова слепил необычайно реалистичного снеговика в виде клоуна Пеннивайза из экранизации романа Стивена Кинга «Оно». Об этом сообщил сайт myrussia.life.
Художник Александр Савский рассказал, что на создание именно такого снеговика его вдохновили мягкие игрушки, которыми местные пенсионерки украсили двор.
Снеговик-Пеннивайз стал работой художника для конкурса «100к за снеговика» YouTube-канала SlivkiShow. Он претендует на звание «Самого креативного снеговика».
«Бабушки у нас во дворе устроили настоящее кладбище мягких игрушек. Ощущения от такого дизайна очень противоречивые. Почему-то мне вспомнился Пеннивайз из фильма „Оно“, когда он из канализации говорит „Чувствуешь, цирком пахнет?“, я думаю, что запах этого цирка такой же, как от гнилых игрушек. Он такой же „милый“ клоун. И я решил воплотить свою ассоциацию в жизнь», — поделился Савский.