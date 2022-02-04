У игрока «Вашингтон Кэпиталз» клюшка застряла в защитном экране в разгар игры. Он пытался вытащить ее самостоятельно, но не смог. В результате на помощь хоккеисту бросилась одна из фанаток: она использовала свой телефон, чтобы выбить застрявшую клюшку.

Поступок фанатки не оставили без внимания. После матча главный тренер подарил ей новый iРhоnе 13 вместо разбитого телефона. Кроме того, ей вручили свитер и клюшку с автографами.