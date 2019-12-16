Клип на песню Last Christmas перевыпустили через 35 лет

Песня Last Christmas в исполнении дуэта Wham! впервые вышла еще в декабре 1984 года. Спустя 35 лет компания Sony Music Entertainment опубликовала на YouTube перевыпуск клипа на популярную рождественскую композицию — но в качестве 4К.

Новый ролик появился на видеохостинге 13 декабря 2019 года. За три дня он собрал почти 2,4 миллиона просмотров и более 100 тысяч лайков.

Зрители нового клипа отметили, что его качество получилось настолько хорошим, что в некоторых моментах даже не верится, что это ремастеринг. Похоже, будто видео сняли сейчас, а роли его участников исполнили современные актеры, которые перевоплотились в образы из 80-х годов.

Оригинальный клип на песню Last Christmas опубликовали на YouTube в конце октября 2009 года. Более чем за 10 лет его просмотрели почти 480 миллионов пользователей. Ролик собрал 1,9 миллиона лайков.