Клип на детскую песню про акул побил рекорд Despacito по просмотрам на YouTube

Уточняется, что видео набрало семь миллиардов просмотров, информирует «Газета.ru».

Песня, исполненная девочкой Хоуп Сегойн, была записана в рамках южнокорейского образовательного проекта Pinkfong. Ролик с композицией опубликовали на YouTube летом 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» планирует запустить детские разговорные и музыкальные шоу на своем канале в YouTube. Кинокритик Сергей Сычев объяснил, зачем студии введение новых жанров. По словам специалиста, в настоящий момент у компании происходят серьезные перемены. Часть своей библиотеки студия передала платным сервисам. Сычев объяснил, что у нее осталось пространство на YouTube, которое можно использовать.

Эксперт считает, что публикация материалов на видеохостинге является способом привлечь зрителя. Благодаря этому контент становится более разнообразным не только по жанрам и целевой аудитории, но и по формату.