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    02 ноября 2020, 17:23

    Клип на детскую песню про акул побил рекорд Despacito по просмотрам на YouTube

    Полина Петрова

    Клип на детскую песню про акул Baby Shark побил рекорд хита Луиса Фонси Despacito по количеству просмотров на YouTube, сообщило издание The Guardian.
    Клип на детскую песню про акул побил рекорд Despacito по просмотрам на YouTube

    Уточняется, что видео набрало семь миллиардов просмотров, информирует «Газета.ru».

    Песня, исполненная девочкой Хоуп Сегойн, была записана в рамках южнокорейского образовательного проекта Pinkfong. Ролик с композицией опубликовали на YouTube летом 2016 года.

    Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» планирует запустить детские разговорные и музыкальные шоу на своем канале в YouTube. Кинокритик Сергей Сычев объяснил, зачем студии введение новых жанров. По словам специалиста, в настоящий момент у компании происходят серьезные перемены. Часть своей библиотеки студия передала платным сервисам. Сычев объяснил, что у нее осталось пространство на YouTube, которое можно использовать.

    Эксперт считает, что публикация материалов на видеохостинге является способом привлечь зрителя. Благодаря этому контент становится более разнообразным не только по жанрам и целевой аудитории, но и по формату.